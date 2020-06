Mediziner des Ameos-Klinikum Schönebeck haben bei einer Telefon-Sprechstunde Fragen zu Corona beantwortet.

Schönebeck l Mehrere Monate nach dem Ausbruch der Corona-Krise hat das Ameos-Krankenhaus in dieser Woche zum ersten Mal eine Telefon-Sprechstunde zu der Pandemie angeboten. Das Wissen über die Krankheit und notwendige Maßnahmen sollte sich inzwischen in der Bevölkerung eigentlich verbreitet haben. Und doch nehmen Mediziner immer wieder Unsicherheiten war. „Wir haben leider festgestellt, dass sich einige Patienten mit schweren Krankheiten wie Lungenentzündungen oder Herzinfarkten nicht mehr in die Krankenhäuser trauen“, sagte Dr. Karl-Heinz Binias, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Kardiologie in der Klinik in Bad Salzelmen.

Bei der Telefonsprechstunde wollten Dr. Binias und sein Kollege Dr. Michael Glas, Leiter der Infektiologie und Hygienemanagement bei Ameos, den Anrufern daher auch die Angst vor Behandlungen im Krankenhaus nehmen. „Wer Beschwerden hat, sollte immer zum Arzt oder ins Krankenhaus gehen“, sagte Dr. Karl-Heinz Binias. Tatsächlich stehe zu befürchten, dass die Zahl von unbehandelten Herzinfarkten und anderer Erkrankungen stark zunehmen werde, mit drastischen Folgen. So habe es bereits Todesfälle bei unbehandelten Patienten gegeben. Die Gefahr durch Corona sei gerade in Sachsen-Anhalt geringer.

In der Ameos-Klinik in Bad Salzelmen habe es seit Ausbruch der Pandemie insgesamt erst vier Corona-Patienten gegeben. „Die Patienten waren alle nicht schwer erkrankt und konnten nach weniger Tagen wieder entlassen werden“, sagte Dr. Karl-Heinz Binias.

Bilder Karl-Heinz Binias



Michael Glas



Da in Krankenhäusern intensiv getestet wird, sei die Wahrscheinlichkeit, sich dort mit Corona anzustecken, relativ gering. In der vergangenen Woche war ein Patient positiv getestet werden. Seitdem hatten jedoch alle weiteren Tests von Patienten und Personal kein Treffer mehr ergeben.

Besuchsverbot hat Bestand

Für Verunsicherung hatte allerdings das Besuchsverbot nach dem positiven Test gesorgt. Aufgrund einer fehlerhaften Mitteilung des Salzlandkreises hatte auch die Volksstimme fälschlicherweise vermeldet, dass die Patienten im Klinikum Schönebeck wieder besucht werden können. Dem ist allerdings nicht so. Einige Besucher standen daher am Mittwoch vor verschlossenen Krankenhaustüren. Ein Ende des Besuchsverbots in Schönebeck ist vorerst nicht absehbar.

Nach der Telefonsprechstunde zum Thema Corona zieht Mediziner Karl-Heinz Binias bei gerade einem Dutzend Anrufer ein eher durchwachsenes Fazit. „Bei anderen Themen wie einer Kardiologie-Sprechstunde steht unser Telefon sonst nicht still“, sagte der Arzt. Offenbar fühlten sich viele Bürger inzwischen gut über die Pandemie informiert. Eine Wiederholung der Corona-Sprechstunde in anderen Ameos-Kliniken ist daher ungewiss. Wann die nächste Telefon-Sprechstunde in dem Krankenhaus stattfinden soll, steht noch nicht fest.