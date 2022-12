Krankheitswelle: Klassenzusammenlegung in Schönebecker Grundschulen

Ob in der Ludwig-Schneider-Grundschulde oder der Grundeschule „Käthe Kollwitz“ in Schönebeck - Klassen müssen zusammengelegt werden, weil krankheitsbedingt Lehrer fehlen.

Schönebeck - Ausnahmezustand in der Ludwig-Schneider-Grundschule in Schönebeck. Die personelle Lage hat sich aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen so zugespitzt, dass Kinder, die zur Schule kommen, auf andere Klassen aufgeteilt werden müssen, um eine Betreuung zu gewährleisten. Aufgrund dieser Lage hat man den Eltern auch die Entscheidung darüber überlassen, ob ihr Kind überhaupt zur Schule gehen soll. Laut einer Mitteilung an die Eltern können die Grundschüler auch zuhause bleiben – ohne einen Krankenschein vorlegen zu müssen. Vorerst bis Freitag soll diese Regelung gelten.