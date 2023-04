Die christliche Zinzendorfgrundschule lud zum Tag der offenen Tür ein. Nach einem Kulturprogramm auf dem Schulhof informierten sich viele potenzielle Schüler und deren Eltern in der Bildungsstätte.

Kreative Ideen zum Tag der offenen Tür in Gnadauer Zinzendorfschule

Gnadau - Was die Beatles und die 82 Grundschüler der christlichen Zinzendorfschule in Gnadau gemeinsam haben, wurde am Tag der offenen Tür deutlich.