Kreisumlage 2018: Schönebeck verzichtet auf weitere Schritte zur Fortführung der Klage

Schönebeck - Der Schönebecker Stadtrat hat in seiner Sitzung am Mittwochabend die Fortführung der Klage zur Kreisumlage 2018 einstimmig abgelehnt. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Magdeburg hatte am 22. November zu den Kreisumlagen für 2018 gegen Schönebeck und weitere 13 Städte und Gemeinden des Salzlandkreises geurteilt. Die Festsetzung des Kreisumlagesatzes von 47,06 Prozent für 2018 sei verfahrensfehlerfrei erfolgt und auch in materiell-rechtlicher Hinsicht nicht zu beanstanden, hatten die Richter seinerzeit geurteilt.

