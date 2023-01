Kreisverkehr: Händler in der Magdeburger Straße in Schönebeck atmen auf

Neun Monate war die Magdeburger Straße in Schönebeck nicht durchgängig befahrbar. Das hatte schwerwiegende Konsequenzen. Seit 21. Dezember ist die Straße wieder frei. Hat es sich für die dort ansässigen Geschäfte wieder normalisiert?

Schönebeck - „Am 13. oder 15. Februar machen wir wieder auf“, sagt Michael Schwarz von der Bäckerei Schwarz. Die Filiale neben dem Penny-Supermark am neuen Kreisverkehr Magdeburger/Welsleber Straße war seit Mai 2022 geschlossen. Ab der dritten Februarwoche wird das Geschäft wieder halbtags geöffnet. Dabei ist der Bierer Bäcker aber noch vorsichtig, da weitere Bauarbeiten angekündigt sind. Aber die Wiedereröffnung der Filiale zeigt deutlich, dass nach Monate der Ruhe wieder Leben in die Straßen kommt. Das dürfte vor allem die Händler an der Ecke freuen, haben sie doch schwere und existenzbedrohende Monate hinter sich.