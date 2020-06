Um 30.000 Euro wollten Betrüger eine Seniorin in Schönebeck erleichtern. Sie scheiterten.

Schönebeck (vs) l Vor neuerlichen Umtrieben von Enkeltrick-Betrügern warnt die Polizei im Salzland und in Magdeburg. Ein Betrugsversuch am Dienstagnachmittag in Schönebeck scheiterte, weil Bankmitarbeiter und Familienmitglieder aufmerksam und klug handelten.

Nach Polizeiangaben hatten bisher unbekannte Betrüger in den vorausgegangenen Tagen mehrfach bei einer 98-jährigen Schönebeckerin angerufen. Sie konnten der Seniorin mit einer klug eingefädelten Geschichte einreden, dass ihre Tochter einen Unfall gehabt hätte und dringend 30.000 Euro benötigen würde. Das Geld sollte an eine Firma überwiesen werden.

In Sorge um die Tochter

Die um die Tochter besorgte Seniorin wollte eine Überweisung veranlassen. Einem Mitarbeiter der Bank kam die Angelegenheit schleierhaft vor. Um Licht in die Geschichte zu bringen, kontaktierte er nach Polizeiangaben die angebliche Firma. Da kein Kontakt zustande kam, informierte er den ebenfalls kontoberechtigten Sohn der Rentnerin. Dieser stoppte die Transaktion sofort und erschien in der Bank.

Die Polizei wurde informiert und leitete Ermittlungen ein. „Die Standards der Bankangestellten, zur Transaktion von größeren Bargeldabhebungen, vor allem bei älteren Menschen, zeigen zum Glück immer öfter Wirkung“, lobte Polizeisprecher Marco Kopitz.

Beratung wichtig

Obwohl die Polizei immer wieder vor der Enkeltrick-Betrugsmasche, aucn in abgewandelten Formen, warnt, fallen immer wieder Menschen darauf herein. Erts im März hatten Betrüger so 10.000 Euro bei einer 84-Jährigen in Schönebeck erbeutet. Aus Sicht der Polizei könne „eine gute soziale Komponente innerhalb der Familie“ die Chancen erhöhen, dass Angehörige nicht Opfer einer solchen Straftat werden. „Erklären sie ihren älteren Familienmitgliedern das Phänomen des Enkeltricks“, so Kopitz.

Rat und Aufklärungshilfe gibt es unter www.polizei-beratung.de, bei den Verbraucherschutzzentralen oder auf jeder Polizeidienststelle.