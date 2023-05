In die Räumlichkeiten der Schönebecker Tafel der Arbeiterwohlfahrt ist in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch eingebrochen worden. Worauf hatten es die Diebe abgesehen, wie groß ist der Schaden und kann die Tafel weiterarbeiten?

Diebe brechen in Schönebecker Tafel ein - Tablet gibt Hinweis auf Tatgeschehen

Nächtlicher Einbruch bei der Tafel in Schönebeck: Was haben die Diebe mitgenommen?

Schönebeck - Die Schönebecker Tafel der Arbeiterwohlfahrt (Awo) ist in der Nacht zwischen Dienstag und Mittwoch zum Ziel von Kriminellen geworden – in die Räume ist eingebrochen worden. Was war passiert und wie groß ist der entstandene Schaden?