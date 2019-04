Unbekannte haben die Scheiben eines parkenden Autos eingeschlagen.

Calbe (ji) l Ein oder mehrere Diebe haben am Sonnabend in Calbe eine Handtasche aus einem Wagen gestohlen. Nach Angaben der Polizei hatte ein Ehepaar gegen 13 Uhr seinen Hyundai auf dem Parkplatz am Friedhof abgestellt. Als die beiden nach etwa zehn Minuten zurück zum Auto kamen, war die Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen und die Tasche gestohlen. Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis unter der Telefonnummer (03471) 37 90 entgegen.