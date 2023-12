Die Weihnachtsgeschichte wird im Rahmen eines Krippenspiels am 24. Dezember auf der Kurparkbühne in Bad Salzelmen aufgeführt.

Krippenspiel in Schönebeck: Weihnachtsgeschichte wird Heiligabend im Kurpark aufgeführt

Die Weihnachtsgeschichte wird im Rahmen eines Krippenspiels am 24. Dezember auf der Kurparkbühne in Bad Salzelmen aufgeführt.

Schönebeck/Bad Salzelmen. - Auch in diesem Jahr wird von der evangelischen Kirche eine Christvesper mit Krippenspiel auf die Beine gestellt. Zum nunmehr dritten Mal wird die Weihnachtsgeschichte dabei draußen aufgeführt – nämlich auf der Bühne im Kurpark von Bad Salzelmen. Das teilt Kreiskantor Carsten Miseler der Volksstimme mit.

Die Geschichte der Geburt Jesu wird an Heiligabend, dem 24. Dezember, um 16.30 Uhr aufgeführt und wird rund eine Stunde dauern, so Miseler. Insgesamt sind rund 40 Akteure der verschiedensten Altersklassen dabei, darunter natürlich die Schauspieler und auch der Posaunenchor. „Etwa seit Anfang November laufen die Vorbereitungen dazu“, berichtet der Kreiskantor. Federführend in der Planung ist dabei Gemeindepädagoge Tobias Müller, der sich um die Leitung und Organisation des Krippenspiels kümmert.

Letztes Jahr kam die Open-Air-Aufführung dabei super an. Mehrere hundert Menschen kamen, um die Weihnachtsgeschichte zu verfolgen, blickt Miseler auf das vergangene Jahr. Einen ähnlich guten Zulauf erhofft man sich auch in diesem Jahr.

Wer eher die traditionellen Christvespern und die Atmosphäre der Kirchen bevorzugt, muss aber nicht verzichten. Diese finden nämlich jeweils um 18 Uhr an Heiligabend in der Johanniskirche und der Jakobikirche statt. Daneben gibt es um 23 Uhr in der Johanniskirche noch den Mitternachtsgottesdienst, der laut Carsten Miseler stark musikalisch geprägt sein wird.