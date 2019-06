Die Kulinarische Nacht im Kurpark Bad Salzelmen steht an. Es wird gekocht und geschlemmt.

Sie treten beim Kochduell gegeneinander an Markus Bauer • Jahrgang 1971, verheiratet, Vater von drei Töchtern, lebt in Nienburg (Saale) • seit 16. Juli 2014 Landrat des Salzlandkreises • zuvor viele Jahre Bürgermeister seiner Heimatstadt Nienburg • Vorsitzender des Aufsichtsrates der Erdgas Mittelsachsen GmbH • seit 2010 Gastdozent an der Technischen Universität Perm, Mitglied des Deutsch-Russischen Forums *** Thorsten Margis • Jahrgang 1989 • startet für den SV Halle • startete seine Sportlerkarriere als Zehnkämpfer, größter Erfolg. Platz 4 bei den U20-Weltmeisterschaften 2008 im polnischen Bydgoszcz • 2011 Wechsel zum Bobsport • 2013 erste Weltcup-Saison als Bob-Anschieber von Thomas Florschütz • seit 2014 Anschieber von Francesco Friedrich • Olympiasieger 2018 in Pyeonchang im Zweier- und Viererbob • Weltmeister im Zweier 2015 Winterberg, 2016 Igls, 2017 Königssee, 2019 Whistler • Weltmeister im Vierer 2017 Königssee, 2019 Whistler • weiteres Edelmetall bei Europa- und Weltmeisterschaften ** Lars Johansen • Jahrgang 1963, geboren am 11.11. • Diplom-Theaterwissenschaftler • seit 1983 als Kabarettist tätig • vor 25 Jahren nach Magdeburg gekommen • u.a. Ensemble-Mitglied bei den Magdeburger Kugelblitzen • inzwischen solistisch tätig • aktuelles Programm „Lars wars – Alles gut“ • Podkast „Lars Bastelbude“ im MDR, arbeitet zudem für den Offenen Kanal Magdeburg • Magdebürger Nachschlag • Tätigkeit für Artist e.V. am Kulturzentrum Moritzhof Fotos: Marko Jeschor, Pressestelle/Lars Frohmüller/Margis

Bad Salzelmen l Weiß er es wirklich nicht, oder lässt er es sich nur nicht entlocken? Frank Sieweck von der veranstaltenden Erdgas Mittelsachsen (EMS) GmbH schüttelt vehement den Kopf. „Ich weiß es nicht und das ist auch gut so. Geheimnisse sind bei mir sehr schlecht aufgehoben“, sagt er schmunzelnd.

Die Vorbereitungen für die Kulinarische Nacht laufen auf Hochtouren. Am Freitag, 5. Juli, wird sie sein, ab 19 Uhr am Fuße des Gradierwerks. Im Kurpark kann dann ausgiebig an zig Ständen geschlemmt werden. Und in der Schauküche duellieren sich drei Prominente – am Kochtopf und mit „Schützenhilfe“ von Profi-Köchen. Begehrte Trophäe ist der „Salzige Kochlöffel“.

Wenn er sich denn wünschen könnte, was er kochen soll und auch gern isst, dann wären das bei Lars Johansen Spagetti mit Tomatensoße. „Im Idealfall selbstgemachte. Mit der Nudelmaschine geht das ja schnell, aber auch ohne ist es leicht“, plaudert er munter bei einem Gespräch vorab. Das Kochen habe er in der Wohngemeinschaft (WG) gelernt. Getreu dem Motto „Schau, was im Kühlschrank ist und mach etwas draus“. „Nicht schlimm, wenn etwas komisch aussieht. Wenn es ganz komisch aussieht, dann schneide es ab“, erzählt der Kabarettist. Er liebe aber auch Suppen. „Gulaschkanonen vermögen immer, mich aufzuhalten.“ Und mit was möchte er nicht gern kochen, weil er es nicht gern isst? Lars Johansen muss überlegen. Das sei schwierig, denn da gebe es kaum etwas. Dann fällt es ihm ein: „Wenn kein Rucola dabei ist, bin ich nicht traurig.“

Kulinarische Nacht 2018 Schönebeck (dt) l Die Kulinarische Nacht zog auch 2018 zahlreiche Besucher aus der ganzen Region an. Ob auf den Tellern beim Promikochwettbewerb oder auf der Schlemmermeile - für jeden war etwas dabei. Dieter "Quaster" Hertrampf präsentiert den Fisch. Foto: Dan Tebel



Dieter "Quaster" Hertrampf beim gemeinsamen Auftritt mit "Lennocks Live". Foto: Dan Tebel



Alle Teilnehmer auf einem Bild. Foto: Dan Tebel



Gegen einen kleinen Obulus für den DRK-Ortsverein gab es auch für die Gäste noch d...



Dieter "Quaster" zeigt seine Karikatur von Karl-Heinz Klapproth - eine kleine Erinnerung an den A...



Dieter "Quaster" Hertrampf beim gemeinsamen Auftritt mit "Lennocks Live". Foto: Dan Tebel



Ein Wirr-Warr aus Zahlen - hier stimmt die Juy gerade ab. Foto: Dan Tebel



Den Gästen schmeckt es. Foto: Dan Tebel



Skepsis? Auf Nachfrage sind sich die drei Bürgermeister Sven Hause, Torsten Reinharz und Ber...



Dieter "Quaster" Hertrampf beim gemeinsamen Auftritt mit "Lennocks Live". Foto: Dan Tebel



Die Besucher tanzten bis spät in die Nacht. Foto: Dan Tebel



Ein bisschen Hektik auf den letzten Metern, gehört dazu - Birgit Fischer, Dieter "Quaster" H...



Zeit für ein kleines Gruppenbild mit Dieter "Quaster" Hertrampf, Tino Fabian und Rene Brasac...



Jens und Marko kümmerten sich um die Tontechnik. Foto: Dan Tebel



Gerald Schmidt baute den Besuchern mexikanische Gerichte. Foto: Dan Tebel



Was er zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß: Koch Rene Brasack wird an diesem Abend mit seine...



Rijadela Bašic und Wolfgang Koch waren als Gastronomen auf der Schlemmermeile vertreten. Fo...



Ein bisschen erinnern an die kulinarische Nacht 2018 möchte sich Monika Wüsthof mit ein...



Diese drei Damen ließen es sich nicht nehmen, ein Selfi mit Dieter "Quaster" Hertrampf mit n...



Ein Stand daneben wird fleißig gerührt - der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes k...



Für die Kleinen gab es ein Karuseel und eine Hüpfanlage. Foto: Dan Tebel



Multitasking - Dieter "Quaster" Hertrampf gibt beim Zwiebeln-Schälen ein Interview für ...



Ines, Korin, Karin und Rüdiger aus Staßfurt waren auch auf der Kulinarischen Nacht unte...



Grillmeisterin Yvonne hat auch am späten Abend noch alles im Griff. Foto: Dan Tebel



Chrsitoph Arend und Birgit Fischer beim Schälen der "White-Tiger"-Garnelen. Foto: Dan Tebel



Die Band "Walk On" gab Hits auf einer kleinen Bühne vor dem Lindenbad zum Besten. Foto: Dan ...



Tim, Melanie, Laura und Lisa waren auch bei der Kulinarischen Nacht im Kurpark dabei. Foto: Dan T...



Frank Sieweck und Linda Pickert bei der Zulosung der Promis zu den Köchen. Foto: Dan Tebel



David, Angela und Harmi waren auch auf der Kulinarischen Nacht unterwegs. Foto: Dan Tebel



Willi Brabandt und Elke Eichwald probierten sich kulinarisch am Langos. Foto: Dan Tebel



Die Köche und Promis ließen sich beim Brutzeln ordentlich auf die Finger schauen. Foto:...



Vorfreude

Der Magdeburger freut sich auf den Abend im Kurpark Bad Salzelmen. Auf die Stimmung, das Ambiente, die Unterhaltung. Auch auf das Kochen an und für sich. Obwohl er schon vorwegschickt: „Der Profi wird das meiste machen, und ich bin nur dabei. – Ich bin sehr langsam, das geht schon beim Schnippeln los. Also ich bin schon jetzt dankbar für den Profi an meiner Seite.“

Frank Sieweck schmunzelt. Weiß er doch, dass der Spaß an dem Abend an oberster Stelle stehen soll. Gemeinsam mit seiner Mitmoderatorin Linda Pickert vom Solepark-Team wird er dazu beitragen. Er verspricht „spitzzüngige Würze“, „Brühe mit kräftigen Armen gerührt“ und „immer politisch-korrekte Geheim-Zutaten“ und spielt damit auf die drei Promi-Köche an: Landrat Markus Bauer, Bobsportler Thorsten Margis und – wie bereits zitiert – Kabarettist Lars Johansen. Ihnen zur Seite stehen die Profis Christoph Arend, René Brasack und Tino Fabian.

Doch für das große Freiluft-Restaurant zeichnen nicht nur die EMS und der Solepark verantwortlich, sondern auch zahlreiche Gastronome aus der Region. Frank Sieweck kündigt eine Schlemmermeile mit vielfältigen Gaumenfreuden an. Erstmals wird es spanische Tapas geben.

Musik und Nachtisch

Und dann gibt es da noch zwei feste Größen: Von der Bühne aus wollen „Lennocks Live“ wieder den Kurpark rocken. Und vom Team Versorgungszug des Ortsvereins Schönebeck des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) gibt es wieder eine Nachspeise. Dieses Mal ein Tiramisu.

Promis, Profis und die Ehrenamtlichen kochen an der großen Feldküche des DRK-Ortsvereins. „Wir arbeiten schon seit vielen Jahren gut zusammen. Die Technik vom Versorgungszug wird ergänzt durch professionelles Equipment“, so Frank Sieweck. Wenn die Jury ihr Votum abgegeben habe und der Sieger den „Salzigen Kochlöffel“ in seinen Händen halte, können die Besucher gegen einen kleinen Obolus zugunsten des DRK kosten, was die Promis gezaubert haben.

Kulinarische Nacht im Kurpark Bad Salzelmen am Freitag, 5. Juli, ab 19 Uhr, Live-Musik, Schlemmermeile, Promi-Kochwettbewerb, Eintritt frei