Kultursommer: Abschlussakt an der Elbe in Schönebeck

„Neustart Kultur“ lautet das Motto auch zur vierten des Kultursommer-Festivals im Salzlandkreis, das am 11. und 12. September in Schönebeck ansteht.

Sie freuen sich auf das Wochenende 11. und 12. September 2021 mit der finalen Ausgabe des Salzland-Kultursommers in Schönebeck (von links): Anita Bader (Geschäftsführerin Mitteldeutsche Kammerphilharmonie), Sandra Preuß (Leiterin Kreismusikschule Belá Bartók Schönebeck) und Petra Czuratis (Leiterin Kreis-Stabsstelle Beteiligungsmanagement, Regionaler Arbeitsmarkt und Kultur).

Schönebeck - Endlich wieder Kunst und Kultur in Schönebeck erleben. Endlich wieder staunen, tanzen, feiern – und vielleicht ja auch ein bisschen mitsingen? All das ist beim vierten und letzten Teil des Kultursommers Salzlandkreis am Sonnabend, 11. September, und Sonntag, 12. September, möglich. Austragungsort dieses Mal: Schönebeck.