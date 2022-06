Kulturstempel: Auf Zeitreise rund um die Schrotholzkirche Wespen

Kirchen aus Back- oder Feldsteinen gibt es wie Sand am Meer. Aus Holz eher selten. In Wespen steht die einzige schindelgedeckte Schrotholzkirche im mitteldeutschen Raum. Im vierten Teil unserer Serie zum Salzländer Kulturstempel finden wir heraus, wie sie entstanden ist.

Sie ist nicht nur optisch ein Hingucker, sondern auch einzigartig im mitteldeutschen Raum: die Schrotholzkirche Wespen. Das Gotteshaus, das einst zu verfallen drohte, wurde in den 1990-er Jahren aufwendig saniert und versprüht seitdem einen unnachahmlichen Charme.

Wespen - „Da müssen Sie unbedingt hin. Sie ist ein echter Geheimtipp.“ Wenn Hans-Michael Strube an seinen Besuch in Wespen zurückdenkt, dann hat er immer noch ein Leuchten in den Augen. Die Kirche hat den Vorstandsvorsitzenden der Salzlandsparkasse nachhaltig beeindruckt. Auch er hatte zuvor kaum etwas über den beschaulichen Ort und über sein Alleinstellungsmerkmal gehört.