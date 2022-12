Kunstanger: Das neue Gutachten sorgt für Ärger bei den Schönebecker

Das vorweihnachtliche Post aus Berlin kommen wird, damit war seit einiger Zeit gerechnet worden. Die Hoffnung bestand, dass das Gutachten Klarheit in die Causa Kunstanger in Schönebeck bringen wird. Doch die 21 Seiten umfassende Schreiben macht die schwierige Situation komplizierter.

Die bauvorbereitenden Maßnahmen am Kunstanger sind weitesgehend abgeschlossen. Im neuen Jahr sollen die Bauarbeiten beginnen

Schönebeck/Berlin - Kurz vor Weihnachten kam das dicke Ei in Form des zweiten Gutachtens vom Anwalt der Stadt Ulrich Becker. War sein erstes Gutachten schon schwer verdaulich, dürfte die zweite Variante einigen Anwohnern noch weniger schmecken. Im ersten Gutachten wurde der Kunstanger in fünf Teilbereiche untergliedert und verpflichtete einen Teil der Anwohner, sich an den Kosten zu beteiligen. Die zweite Ausfertigung verdoppelt diese Unterteilung auf zehn Abschnitte. Gleichzeitig soll ein Teil der Anwohner weiterhin für die Erschließung aufkommen. Die Thematik wird komplizierter.