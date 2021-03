Der Kurpark in Bad Salzelmen avanciert traditionell zum beliebten Ort für Sonnenhungrige, Spaziergänger und Frühlingssuchende.

Bad Salzelmen l Der Kurpark wird mit den wärmen Tagen und Sonnenstunden immer schöner. Während er noch vor wenigen Wochen zum Wintersport-Paradies diente, suchen dieser Tage vermehrt Sonnenanbeter und Frühlingsfreunde das großzügige Park-Areal auf.



Vor allem am Wochenende war einiges los in Schönebecks „Grüner Lunge“. Am Freitagnachmittag nutzte beispielsweise eine Handballgruppe von Union das warme Wetter, um corona-konform die Vorbereitung auf die nächsten Spiele aufzunehmen. Während die Kinder ihren Parcours absolvierten, gönnte sich der Trainerstab ein Eis.



Gastraum in den Park gelegt

Die Süßspeise hatte ohnehin Hochkonjunktur. Bei warmen Frühlingstemperaturen und Sonnenschein bildete sich am Freitagnachmittag eine lange Schlange vor der Eisdiele. Dass die Speisen und Getränke derzeit nicht im Gastraum oder auf der Terrasse des Cafés genossen werden dürfen, fällt im Kurpark kaum auf. In direkter Nachbarschaft befinden sich die Zuschauerbänke der Kurparkbühne – die passende Sommersitzgelegenheit für Jung und Alt. Sonnenbaden inklusive, versteht sich.



Wen es nicht mehr auf den Sitzen hält, der unternimmt einen Spaziergang. Eine Menge zu entdecken gibt es dieser Tage allemal. Während die Blätter der Bäume noch erste zaghafte Versuche ihrer Frühjahrsbegrünung unternehmen, haben es andere Vertreter der heimischen Fauna unlängst ins Blickfeld des menschlichen Auges geschafft. Vor dem Lindenbad und anderen Stellen sprießen seit einigen Tagen Krokusse aus der ansonsten etwas tristen Wiese. Sie verwandeln Teile des Parks in ein Meer aus Blüten. Die lila Krokusse sind ein wahrer Blickfang und erfreuen die Besucher. Vor allem im Bereich des Lindenbades sind die lila Frühlingsboten zu finden.



Positive Rückmeldungen

„Wir profitieren zurzeit von den Pflanzaktionen im Herbst“, berichtet Linda Pickert. Neben den Krokussen stießen auch Schneeglöckchen unlängst durch das feste Erdreich. In den nächsten Tagen, meint die Pressesprecherin des Soleparks, dürften sich auch weitere Blumen zu den Krokussen gesellen. „Sie sind ein echter Seelenstreichler“, fasst Pickert zusammen. Eine willkommene Abwechslung in den sonst tristen Corona-Zeiten.



Pickert kümmert sich auch um den Auftritt in sozialen Netzwerken. Die frühlingshafte Blumenpracht kommt dort sehr gut an. „Viele Nutzer geben uns positive Rückmeldungen“, so Pickert. Immer wieder veröffentlichen Nutzer Fotos, Videos und andere Eindrücke aus dem Kurpark. Die neue Seite im sozialen Netzwerk Instagram der Stadtverwaltung füllt sich ebenfalls regelmäßig mit den Bildern aus dem Kurpark. Dort dürfen Nutzer unter anderem ein Foto bewundern, das den zu sanierenden Soleturm, eingerahmt von Wolken, aus der Sicht des Rosengartens zeigt. Auch hier dürften die Stämmchen „bald aus dem Winterschlaf erwachen“, meint Linda Pickert.



Tierische Besucher

Außerdem weisen die Kurpark-Verantwortlichen darauf hin, dass die beiden Brunnen seit einigen Tagen wieder in Betrieb sind. Das Wasser verschafft dem Park zusätzlich eine angenehme Wohlfühlatmosphäre. „Die Badenden können ihrem Namen wieder gerecht werden“, heißt es auf der Instagram-Seite.



Das bleibt bei den tierischen Besuchern des Parks nicht unbemerkt. Vierbeiner Paule gönnte sich zum Beginn des Wochenendes ein ausgiebiges Bad im Brunnen vor dem Lindenbad. Er hatte schließlich eine wichtige Mission: Der Hund holte ein Stöckchen aus dem Wasser, das sein Frauchen hinein geworfen hatte.



Wenn das Wetter weiter so konstant bleibt und die Temperaturen noch etwas weiter steigen, dann wird der Kurpark auch in den nächsten Wochen wieder zum Anlaufpunkt. Zu sehen und zu entdecken gibt es jedenfalls genug. Die Natur bleibt nicht stehen.