Lager für Hochwasserschutz-Ausrüstung entsteht in Schönebeck

Wenn alles nach Plan verläuft, soll das neue Hochwasserschutzlager in Schönebeck Ende diesen Jahres fertiggestellt werden. Doch warum braucht es überhaupt ein neues Lager und was wird darin aufbewahrt?

Unter anderem solche mobilen Hochwasserschutzwände sollen in dem neuen Lager des Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft gelagert werden. Noch befindet sich die Lagerhalle im Bau. Das Foto zeigt die Schönebecker Wasserwehr bei einer Übung.

Schönebeck - Die Gründungsarbeiten sind bereits abgeschlossen und demnächst sollen die Arbeiten zur Errichtung des „Skeletts“ der Hallen beginnen. Die Rede ist von dem neuen Materiallager des Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW), das auf dem Gelände an der Blumenberger Bahn in Schönebeck entsteht. Für rund zwei Millionen Euro errichtet der Landesbetrieb hier ein Hochwasserschutzlager mit zwei Hallen und einer Lagerfläche von etwa 2000 Quadratmetern. Doch warum eigentlich und was soll darin gelagert werden?