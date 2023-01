Das Genehmigungsverfahren für den Bestand des Calbenser Schillergymnasiums wird demnächst abgeschlossen. Das Ergebnis will das Landesschulamt allerdings nicht der Öffentlichkeit zuvor bekannt geben.

Calbe - „Das Verfahren wird demnächst abgeschlossen. Über Ergebnisse wird zunächst der Antragsteller informiert“, teilt Tobias Kühne mit. Der Pressesprecher des Landesschulamtes will vorab nicht verraten, ob das Schillergymnasium in Calbe auch in den kommenden Jahren Bestand haben wird.