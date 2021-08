Landgericht Magdeburg: Wurde Imbissbetreiber aus Schönebeck um Schutzgeld erpresst?

Ein Imbissbetreiber in Schönebeck soll geschlagen und getreten worden sein. Dem 44-jährigen Angeklagten soll nun im Magdeburger Landgericht der Prozess gemacht werden. Denn neben Körperverletzung steht auch die Frage im Raum, ob es sich bei der Tat um eine Schutzgelderpressung gehandelt hat.

Schönebeck/Magdeburg - War es „nur“ Körperverletzung oder steckt mehr dahinter – möglicherweise die Erpressung von Schutzgeld? Mit dieser Frage beschäftigt sich ab Dienstag, 17. August, das Landgericht Magdeburg. Dort wird die Verhandlung gegen einen 44-jährigen Angeklagten geführt. Dem Mann werden zwei Fälle von Körperverletzung vorgeworfen. „Der Angeklagte soll teilweise mit anderen Personen am 29. Mai 2019 zweimal den Geschädigten, der einen Imbiss in Schönebeck betrieben hat, getreten und geschlagen haben, wobei der Geschädigte insbesondere bei der zweiten Tat erheblich verletzt worden sein soll“, heißt es in der Presseinformation des Landgerichts Magdeburg.

Im Vorfeld wurde das Verfahren von Strafrichter Eike Bruns im Schönebecker Amtsgericht geführt. „Ich habe den Geschädigten mit Blick auf unterschiedliche Darstellungen, die er im Verfahren abgegeben hatte, eindringlich vernommen. Im Ergebnis hat er im Rahmen der Hauptverhandlung eine Schutzgelderpressung geschildert“, erklärt Eike Bruns auf Nachfrage der Volksstimme. Fraglich sei also, ob eine Schutzgelderpressung vorlag oder nicht. In Bezug darauf gab es nämlich unterschiedliche Aussagen des Imbissbetreibers, so Bruns.

Räuberische Erpressung?

Also hat Schönebecks Strafrichter das Verfahren dem Landgericht Magdeburg zur Übernahme und Entscheidung vorgelegt. Doch warum? Grund dafür ist, wie bereits geschildert, dass das Amtsgericht nicht ausschließen kann, dass die vorgeworfene Körperverletzung im Zusammenhang mit einer Schutzgelderpressung steht. Demnach steht nicht nur der Vorwurf der Körperverletzung, sondern auch der der schweren räuberischen Erpressung im Raum. Und da hier eine Mindeststrafe von fünf Jahren zu erwarten sei, müsse das Verfahren vor dem Landgericht verhandelt werden, teilt Christian Löffler, Richter und Pressesprecher des Landgerichts, mit.

Dass das Magdeburger Landgericht den Fall übernimmt, war aber gar nicht so einfach, wie Eike Bruns erklärt: „Das Landgericht hat zweimal die Übernahme des Verfahrens abgelehnt. Ich habe das Verfahren daher dem Oberlandesgericht vorgelegt, damit dieses das zuständige Gericht bestimmt. Das Oberlandesgericht ist meiner Auffassung gefolgt, dass ein hinreichender Tatverdacht für eine Schutzgelderpressung vorliegt.“ So ist der Fall nun also doch nach Magdeburg gekommen.

Neben dem Prozessbeginn am nächsten Dienstag sind noch drei weitere Verhandlungstermine angesetzt. So sollen am 24. August sowie am 3. und 27. September die insgesamt zehn Zeugen, der Angeklagte, ein Nebenkläger und ein rechtsmedizinischer Sachverständiger gehört werden.

„Das Landgericht wird in dem Strafverfahren nun prüfen, was tatsächlich im Mai 2019 passiert ist und wie der Vorfall rechtlich zu bewerten ist“, so Christian Löffler.