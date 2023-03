Barby - Bei einem Besuch des Barbyer Weizenverarbeiters Cargill lobte Landrat Markus Bauer (SPD) die Entwicklung und das Engagement des Unternehmens. Die Produkte der Firma findet man in Backwaren oder Süßigkeiten, in Futtermitteln und in Arzneimitteln; von ihrem sozialen Engagement profitieren Kindertagesstätten und Vereine in Barby und Umgebung.

