Die Menge der Bedürftigen, die die Tafel in Schönebeck in Anspruch nehmen, ist innerhalb von fünf Jahren um über 1000 Prozent angestiegen. Gleichzeitig wird es zusehends komplizierter ausreichend Lebensmittel zu beschaffen. Dass Bedürftige leer ausgehen, ist keine Ausnahme.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck - Schon eine Stunde bevor die eigentliche Ausgabe von Lebensmitteln bei der Schönebecker Tafel beginnt, hat sich am Dienstagvormittag eine Menschenschlange von etwa 20 Personen in der Pestalozzistraße gebildet. Der Bedarf an kostengünstigen Lebensmitteln ist enorm – und ist in den fünf Jahren, die es nun die Schönebecker Tafel der Arbeiterwohlfahrt (Awo) gibt, massiv angestiegen.