Leserin aus Schönebeck wird Opfer eines Post-Diebstahls

Eine Leserin muss sich um eine neue Postsendung bemühen. Was hat das mit einer Herzchen-Tür zu tun?

Schönebeck - Artikel 10 des Grundgesetzes regelt das Post- und Briefgeheimnis in der Bundesrepublik Deutschland. Das hat auch gute Gründe. Das Grundrecht schützt nicht nur Briefe im engeren Sinne, sondern alle Postsendungen, also auch offene Postkarten sowie jede schriftliche Mitteilung zwischen Absender und persönlich adressiertem Empfänger, die durch verschlossene Behälter gegen Kenntnisnahme Unbefugter gesichert ist. Vor allem an den letzten Punkt hätte sich ein dreister Postdieb besser gehalten.