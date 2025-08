Kunst am Bau. Die Wohnungsgenossenschaft Einheit Calbe hat bei der Sanierung eines ihrer Wohnblocks einen Hingucker geschaffen. Gotthold Ephraim Lessing ziert einen Giebel in der Lessingstraße.

Kunst am Wohnblock

Nomen est omen und Kunst am Bau: Einen Giebel in der Calbenser Lessingstraße 36 bis 40 ziert seit wenigen Wochen der Aufklärer Gotthold Ephraim Lessing (1729 bis 1781).

Calbe. - Was haben Boxer Mike Tyson, Sänger David Hasselhoff, die Rockband Kiss oder Schauspieler Rolf Hoppe mit Gotthold Ephraim Lessing, dem Dichter der Aufklärung, zu tun? Und was vor allem mit Calbe an der Saale?