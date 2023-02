Aus dem Urlaub nach Hause telefonieren, als Überbringer von Liebesbotschaften oder Hilfsmittel für Agenten: Telefonzellen konnten all das. Die gelben Häuschen wurden vor ein paar Jahren abgebaut, jetzt werden die letzten „Fernsprecher“ vom Netz genommen. Schönebecker und Magdeburger erinnern sich an schöne Erlebnisse mit der Telefonzelle.

Am Markt in Schönebeck steht noch eine Telefonzelle der Telekom. Telefonieren kann man dort allerdings nicht mehr. In Kürze sollen auch die "Stelen" genannten öffentlichen Telefone abgebaut werden.

Schönebeck - „Fassen Sie sich kurz.“ Diesen Spruch kennen wohl noch die meisten. Zu Hochzeiten gab es über 160000 Telefonzellen in Deutschland. Das erste Exemplar, damals noch Fernsprechkiosk genannt, wurde 1881 in Berlin aufgestellt. In diesen Tagen schaltet die Telekom die letzten öffentlichen Fernsprecher ab. In Schönebeck steht eine der letzten verbliebenen „Stelen“ am Markt.