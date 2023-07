Einer macht den Job von drei: Hans-Joachim Pohland ist seit Monaten einziger verbleibender Schiedsmann in Schönebeck. Zwei der drei Schiedsstellenbezirke in Schönebeck, wo Nachbarschaftsstreiteren geköst werden sollen, sind unbesetzt.

Schönebeck - Wenn unter Nachbarn ein Streit entbrennt, dann ist das ein Fall für die Schiedsstelle. So sollen Gerichte entastet werden, indem sich die Richter nicht mit jedem kleinen „Gartenzaun-Disput“ auseinandersetzen müssen. Die Stadt Schönebeck ist dazu in drei Schiedsstellenbezirke unterteilt. Jeder Bezirk soll von einem Schiedsmann oder einer Schiedsfrau betreut werden. Doch diesen ehrenamtlichen Streitschlichter-Job für Drei, den leistet Hans-Joachim Pohland nun schon seit Monaten ganz allein – denn zwei der drei Bezirke sind un besetzt.

Der Bezirk 1, der den süd-westlichen Teil der Stadt umfasst, ist sei Mai 2022 nicht besetzt. Der östliche Bezirk 2 ist seit Februar 2023 ohne Schiedsmann. Das war bis dato der Schönebecker AfD-Vorsitzende Steffen Baumann, der von einem Gericht seines Amtes enthoben wurde, weil er Geld unterschlagen haben soll.

Erfahrener Streitschlichter

Bleibt nur noch Hans-Joachim Pohland übrig. Eigentlich ist der 67-Jährige nur für den dritten Bezirk und die ostelbischen Ortschaften zuständig, doch notgedrungen betreut er die unbesetzten Bereiche mit. „Aber das geht schon“, sagt der Schiedsmann. Die vergangenen Monate seien, von einzelnen Beratungen abgesehen, recht ruhig gewesen. Dafür habe er jetzt im Juli gleich vier Streitigkeiten, um die er sich kümmern müssen. Das Glück im Unglück rund um die unbesetzten Schiedsstellen: Mit Pohland ist ein sehr erfahrener Streitschlichter verblieben. Schon seit 30 Jahren leistet er dieses Ehrenamt in der Stadt.

Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knblauch (r.) gratulierte Hans-Joachim Pohland bereits für sein 30-jähriges Engagement als Schiedsmann. Foto: Stadt Schönebeck

Doch auch wenn sich vier Fälle in einem Monat nach wenig anhören mag, so steckt dennoch ein gutes Stück Arbeit dahinter. „Man muss schon einiges beachten und Formalitäten einhalten. Das fängt bei Ladungsfristen an, geht über das Ausfüllen von Formblättern und Kostenabrechnungen weiter, und nicht zuletzt muss man natürlich auch Termine vereinbaren und die Schlichtungsgespräche führen“, zählt Hans-Joachim Pohland auf. Und das müssen die Schiedspersonen eben alles „nebenbei“, neben ihren eigenen Terminen oder beruflichen Verpflichtungen, erledigen. „Die, die scheitern, sagen fast immer, dass es ihnen zu viel geworden ist. Der Organisationsaufwand und die damit verbundene Zeit, die man investieren muss, kann schon potenzielle Schiedsleute abschrecken“, fasst der 67-Jährige zusammen.

Konflikte lösen

Auf der anderen Seite sei es aber ein tolles Gefühl, wenn ein Konflikt beigelegt werden kann, wenn sich Streithähne wieder die Hand reichen und in die Augen gucken können, so Pohland.

Obwohl der erfahrene Schiedsmann sich eigentlich schon in den Ruhestand verabschieden wollte, will er nun – im Anbetracht der misslichen Streitschlichter-Lage für die Stadt – erstmal noch weiter machen. Die Devise lautet: Warten auf die Nachfolge. Wer Interesse an dem Ehrenamt hat, der kann sich für weitere Informationen an das Rechtsamt der Stadt wenden.

Doch was, wenn sich auch in den kommenden Wochen, Monaten oder gar Jahren niemand finden lässt? „Vielleicht muss dann die Kommune jemanden aus der Verwaltung dazu bestimmen“, überlegt der langjährige Schiedsmann.

Wobei es natürlich immer besser ist, wenn sich jemand freiwillig meldet und mit Herzblut bei der Sache ist – so wie Hans-Joachim Pohland.