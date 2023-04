Die Pandemie ist vorbei. Das hat der Virologe Christian Drosten im Dezember 2022 dem Tagesspiegel gegenüber verkündet. Doch, ob überwunden oder nicht, für viele an Corona Erkrankte sind die Symptome allgegenwärtig. Sie beeinflussen sowohl das Berufs- wie auch das Privatleben. Die Waldburg-Zeil Klinik hilft vielen Betroffenen.

Long Covid: In Schönebecker Klinik steht Ruhe und Behandlung auf dem Therapieplan

Die Entspannungstherapie ist eine Möglichkeit, abzuschalten und zur Ruhe zu kommen. Sie gehört zum Therapieplan der Long Covid Behandlung in der Waldburg-Zeil Klinik in Schönebeck.

Schönebeck - „Die Grippe hat ein Ende“, spricht sich Ramona Schulz gegen jedwede Verharmlosung aus. Und das aus gutem Grund. Im März 2022 erkrankte die 59-jährige an Corona und kämpft noch heute mit den Auswirkungen der Krankheit. Angesteckt, so vermutet sie, hat sich die Lehrerin wohl in ihrer Schule. Das ist im Endeffekt nicht wichtig. Viel entscheidender waren für Ramona Schulz die Auswirkungen.