Lösungen finden

Gesetze und Verordnungen regeln das Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Doch in einigen Fällen wird es dadurch nicht unbedingt einfacher. In diesen Fällen werden dann oft Richter und Anwälte bemüht, und es wird nach juristischen Optionen gesucht. Ich bin ja eher ein Freund davon, im direkten Gespräch Lösungen zu finden. Ich muss allerdings auch offen gestehen und verstehe beide Standpunkte, was aber nicht bedeutet, dass es eine smartere Lösung gibt. Und genau diese kann gefunden werden, die dann beide Seiten zufrieden stellen kann. Dafür ist aber nötig, miteinander zu sprechen. Dabei sollte aber die Lösung im Vordergrund stehen und nicht irgendwelche Grundlagen. Dann klappt das auch.