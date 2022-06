Gesundheit Salzlandkreis: Macht das Corona-Virus süchtig?

Lockdown. Kurzarbeit. Soziale Isolation. Einsamkeit. Rotwein. Erst ein Glas an einem Abend. Irgendwann jeden Abend. In Zeiten von Corona ist die Gefahr, süchtig zu werden, größer geworden. Das ist auch in der AWO-Suchtberatung zu spüren.