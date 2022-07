Märchen um die Weihnachtsgans: Wie der Bierer Berg bei Schönebeck entstand

Schönebeck - Es ist still geworden auf dem Bierer Berg. Besinnlichkeit zum Fest kehrt ein, auch bei den Tieren. So langsam legen sich Esel, Schaf und Co. zur Ruh. Doch bei den Gänsen brennt noch Licht. Der Höckergänse-Vater erzählt seinen Käfiggenossen eine bewegende Geschichte aus einer längst vergangenen Zeit – so wie jedes Jahr.