Biere. - Vor einige Tagen verwandelte sich Biere in ein märchenhaftes Winterwunderland. So führte der Bierer Kulturverein seinen jährlichen Weihnachtsmarkt durch. Mit einer mitreißenden Premiere der Bierer Märchenfrauen wurde die St.-Andreas-Kirche zum Schauplatz eines märchenhaften Spektakels. In Grimm’s Klassiker erzählt Schneewittchen die Geschichte einer bösen Königin, die vor Eifersucht auf die Schönheit der jungen Prinzessin „Schneewittchen“ sündigt. Durch einen vergifteten Apfel fällt Schneewittchen in einen tiefen Schlaf, nur um durch die Liebe eines Prinzen wieder erweckt zu werden. Die sieben Zwerge spielen dabei eine entscheidende Rolle in diesem zeitlosen Märchen.

Schriftstellerin gibt Lesung

Mit einer festlichen Kulisse und viel Spaß und Engagement der Märchenfrauen entführten diese das Publikum in eine märchenhafte Welt. Unter der einfühlsamen Erzählkunst von Patricia Dietrich, der bekannten Bierer Schriftstellerin, nahm die Aufführung einen besonders charmanten und humorvollen Charakter an. Die ersten beiden Reihen der Kirche waren dabei den kleinen Gästen vorbehalten, die dem vorgetragenen Märchen gebannt folgten.

Autorin Patricia Dietrich trat als Vorleserin auf. Fotos: Julien Kadenbach

In den letzten drei Monaten hatten sich die Darstellerinnen, bestehend aus begeisterten Hobbysportlerinnen eines örtlichen Sportvereins, mit Mitgliedern aus Welsleben und Biere zu wöchentlichen Proben in der Kirche getroffen. In Eigenregie wurde eine farbenfrohe Kulisse geschaffen, welche die Märchenfrauen in ihrer Einzigartigkeit präsentierten. Eine Idee, die aus der gemeinsamen Freizeitgestaltung entstand, führte zu einem neuen und bezaubernden Beitrag zur vorweihnachtlichen Zeit in Biere. Entsteht hier eine neue Weihnachtliche Tradition für die Bierscher Bewohner?

Karussell und Geschenke

Die Begeisterung und der Spaß der Darstellerinnen bei der Aufführung, waren jedenfalls nicht zu übersehen und trugen maßgeblich zum Erfolg dieser Premiere bei. Das entnimmt man auch den Reaktionen aus den Publikum. Neben der bezaubernden Märchenaufführung gab es auf dem Weihnachtsmarkt auch kulinarische Höhepunkte für die zahlreichen Besucher. Verschiedene Leckereien wie frisch zubereiteter Teig, Glühwein, Kakao und Grünkohl fanden reißenden Absatz. Besonders beliebt waren die Schmalzkuchen, die die Gaumen der Gäste verführten. Für die kleinen Besucher sorgte das Karussell für strahlende Kinderaugen, während der Weihnachtsmann persönlich kleine Geschenke verteilte.

Der Bierer Singekreis begleitete die festliche Atmosphäre in der Kirche mit stimmungsvollen Weihnachtsliedern. Im Pfarrerhaus bot der Verein Kaffee und Kuchen an.

Der Verein zieht eine positive Bilanz für die diesjährige Auflage des Weihnachtsmarktes und bedankt sich herzlich bei allen Unterstützern sowie der Kirchengemeinde für ihre tatkräftige Hilfe. So sorgte der gelungene Markt nicht nur für festliche Freude, sondern auch für ein gemeinschaftliches Miteinander in der weißen Vorweihnachtszeit.