Mario Ketzler aus Schönebeck kümmert sich um Eule, Habicht & Co. und gibt Lehrgänge zum Thema Greifvogel in Pretzien

Schönebeck - Anmutig sitzt Schneeeule Hedwig in ihrem Käfig. Sie schaut argwöhnisch auf das, was draußen passiert. Als die zwei Männer, Mario Ketzler und der Volksstimme-Reporter, in ihren Käfig kommen, zieht sich der Greifvogel zurück. Kontaktaufnahme Fehlanzeige.