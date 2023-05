Die Lager der Apotheker leeren sich - auch in Schönebeck. Die Versorgung mit Penicillin und anderen Medikamenten stockt seit Monaten. Wie gehen Apotheken in Schönebeck mit dem Medikamentenmangel um?

Schönebeck - „Es ist ja mittlerweile fast alles knapp. Es wird immer schlimmer.“ So bringt Lars Mischer, Betreiber der Mischer-Apotheke in Schönebeck, die derzeitige Versorgungslage mit Medikamenten auf den Punkt. Und mit dieser Meinung steht er bei weitem nicht alleine da. So sagt Caroline Keil aus der Schönebecker Paracelsus Apotheke: „Wir sehen täglich nach, welche Medikamente wir herankriegen können. Man muss wirklich jeden Tag prüfen: Was kann man besorgen?“