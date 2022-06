Mehr als ein Nach-Hause-Kommen in Barby

Der Barbyer Stephan Wapenhans inszeniert 2021 zum achten Mal die beliebte Komödie am Prinzeßchen. Gezeigt wird das Stück „Cash – und ewig rauschen die Gelder“ .

Der Barbyer Künstler Woody Weber (links) hat das Bühnenbild entworfen. Die Ideen vom Modell hat er inzwischen gemeinsam mit Enrico Langer auf die Original-Kulissen übertragen. Inspirieren ließ sich Weber dabei von der Charlie-Chaplin-Ecke bei Madame Tussaud in Amsterdam.

Die Komödie am Prinzeßchen erfährt in diesem Jahr ihre achte Auflage. Gezeigt wird am 21., 22., 27., 28. und 29. August im Barbyer Schlosspark jeweils ab 16 Uhr das Stück „Cash – und ewig rauschen die Gelder“ von Michael Cooney. Die Volksstimme sprach mit dem Intendanten und Produzenten Stephan Wapenhans über den aktuellen Stand der Vorbereitungen.