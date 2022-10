Mehr Anreize zum Arbeiten?

Das Bürgergeld kommt. Auch in Schönebeck. 10 Prozent mehr soll es dann für bisherige Hartz IV Empfänger geben. Stellt sich die Frage: Lohnt Arbeit dann noch?

Schönebeck/Staßfurt - Thomas Holz spricht vom „doppelten Blick in die Glaskugel“. Der Leiter des Jobcenters Salzlandkreis sieht viele Unbekannte in einer Gleichung, die so richtig nicht aufgehen mag. Wird es aufgrund der Energiekrise und der wirtschaftlich angespannten Situation mehr Anspruchsberechtigte geben? Gibt es mehr Zuwanderer aus der Ukraine? Fragen, auf die es derzeit keine Antwort gibt. Holz kennt aber die Debatten, die quer durch alle Bevölkerungsschichten und im politischen Raum laufen. Welche Auswirkungen wird die Einführung des Bürgergeldes auf den Salzlandkreis haben?