Barby. - Um den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien geht es bei der kommenden Sitzung des Bauausschusses Mitte November. Den Stadträten liegt dann eine erste Änderung des Konzepts zum Ausbau der erneuerbaren Energien vor.

Für die Photovoltaik hat die Verwaltung nun den Plan geändert und deshalb das Papier neu eingereicht. In Zukunft soll in der Bundesrepublik noch mehr Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen werden. Dabei ist der Salzlandkreis hier bereits schon führend, geht aus dem Papier hervor. Hier wird deutlich mehr Energie erzeugt, als verbraucht wird.

Die Kommunen sollen bis 2030, die die gesetzliche Vorgabe, 80 Prozent der benötigten Energie aus erneuerbaren Quellen erzeugen. In Frage kommen dafür neben der Windkraft Photovoltaik- sowie Windanlagen als auch Biogasanlagen aus der Landwirtschaft.

Untersuchung auf 70 Seiten

Auf 70 Seiten wird in der Einheitsgemeinde untersucht, wo entsprechende Anlagen in der Zukunft aufgebaut und genutzt werden können. Bislang gibt ers fünf Windräder in der Einheitsgemeinde. „Die fünf bereits vorhandenen Anlagen stehen unter Bestandsschutz, ein Repowering ist jedoch nicht möglich“, kommen die Fachleute zu dem Schluss, dass die Anlagen in der Zukunft nicht durch größere Windräder an gleicher Stelle ersetzt werden könnten. Auch in Zukunft wird die Nutzung von Wind zur Stromgewinnung in der Einheitsgemeinde wohl kaum eine Rolle spielen.

So heißt es in dem Konzept: „Die Anwendung der Ausschlusskriterien auf das Gebiet der Einheitsgemeinde lässt lediglich auf kleinen Teilflächen über Einzelfallentscheidungen nicht raumbedeutsame Windenergieanlagen zu, für die es nach aktuellem Kenntnisstand jedoch keine Interessenten gibt, sodass im vorliegenden Konzept auch keine Eignungsgebiete für die Nutzung der Windenergie ausgewiesen werden. Für den Flächennutzungsplan werden daher keine entsprechenden Flächenausweisungen übernommen.“

Mehr Potenzial sehen die Autoren der Studie in Zukunft bei der Photovoltaik. Hier sollen in Zukunft vor allem Brachflächen genutzt werden, die sonst für andere Dinge nicht verwendbar sind. Zwei Altenlasten- und Brachenstandorte eignen sich demnach für den Aufbau von Solaranlagen. Insgesamt sehen die Autoren fünf Standorte in der Einheitsgemeinde als geeignet an, um größere Solaranlagen aufzubauen.

Mehr Dächer der Häuser nutzen

Neben dem Aufbau von Solaranlagen in der Landschaft wird allerdings empfohlen, in der Zukunft noch mehr die Dächer der Häuser zu nutzen, um das Sonnenlicht in Strom zu verwandeln. „Hier kann die Stadt mit ihren kommunalen Gebäuden eine Vorbildfunktion einnehmen und so die Bürger motivieren, Anlagen auf Privatgebäuden zu errichten“, heißt es in dem Konzept.

Noch ist die Solarnutzung auf kommunalen Liegenschaften eher die Ausnahme als die Regel. Dabei würde auch die Kommune langfristig davon profitieren, wenn sie Strom selbst erzeugt. Denn mit ihrer Straßenbeleuchtung ist die Kommune ein Großverbraucher von Strom vor allem in der Nacht. Daran hat auch die Umrüstung der Straßenlampen auf die viel verbrauchsärmeren Leuchtdioden wenig geändert.

Planung eine Momentaufnahme

Die vorliegende Planung soll nur eine Momentaufnahme sein, heißt es abschließend in dem Planungspapier. In den kommenden Jahren werden sich die Stadträte weiter mit dem Thema befassen müssen, wenn die Planungen weiter entwickelt und fortgeschrieben werden.

Ende November soll das Konzept abschließend im Stadtrat beraten und beschlossen werden. Es wird dann in den kommenden Jahren weiter umgesetzt und fortgeschrieben sowie an die sich zu erwartende ändernde Gesetzgebung angepasst werden. In Zukunft soll so immer mehr Energie direkt vor Ort von immer mehr Erzeugern produziert werden. Dabei können auch die privaten Haushalte mitmachen und in die Technik investieren.