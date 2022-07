Mehr Geld für die der freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schönebeck

Der Stadtrat von Schönebeck entscheidet am Donnerstag über eine Veränderung der Gebühren der freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schönebeck. Was steckt dahinter?

Schönebeck - Die Kosten steigen und das betrifft alle Lebenslagen. Ein weiterer Beleg dafür ist, dass die Stadträte in der Sitzung am Donnerstag darüber beraten werden, die Gebühren und Ansprüche für Einsätze und Leistungen der freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schönebeck zu erhöhen. Bereits in den vergangenen zwei Wochen haben sich die einzelnen Ausschüsse mit dieser Frage beschäftigt und haben die Beschlussvorlage zur Erhöhung der Gebühren jeweils befürwortet.