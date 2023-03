560 Städte und Kommunen in Deutschland sind Mitglied der Initiative „Lebenswerte Städte und Gemeinden“. Diese hat zum Ziel, dass Kommunen einfacher Tempo-30-Zonen errichten können. Was die Schönebecker Politiker dazu sagen.

Die Geyerstraße in Schönebeck ist eine von vielen kleineren Straßen in der Elbestadt, wo zumindest abschnittsweise 30 km/h Höchstgeschwindigkeit gilt.

Schönebeck - Wenn Kommunen heute eine Tempo-30-Zone in ihrer Stadt oder Gemeinde errichten wollen, müssen einige Hürden genommen werden. Wenn an einer Straße zum Beispiel eine Kita oder ein Altenheim ist, kann eine 30er-Zone eingerichtet werden. Bei reinen Wohngebieten sieht das schon schwieriger aus. Die 2021 ins Leben gerufene Initiative „Lebenswerte Städte und Gemeinden“ will das ändern. Kommunen sollten eigenständig und flexibel Höchstgeschwindigkeiten verordnen dürfen.