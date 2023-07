Schönebeck - Bislang müssen Kommunen für die Einführung von Tempo-30-Zonen den Verkehrsfluss und die Sicherheit als Gründe anführen. Nach Plänen der Bundesregierung können sie in Zukunft auch, Klima- und Umweltschutzaspekte hinzuziehen. Ende Juni hat Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) einen Entwurf zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes präsentiert, der Kommunen mehr Spielraum bei der Gestaltung ihrer Straßen einräumt.

Für den Vorstoß kommt auch Lob aus der Opposition. „Die Kommunen wissen am besten Bescheid darüber, was gut für die Städte und Gemeinden ist, deshalb sollten sie auch alleine darüber entscheiden dürfen“, teilte Jan Korte, Parlamentarischer Geschäftsführer der Linken im Bundestag, mit. In der Vergangenheit wurden von einigen Umweltschützern Forderungen laut, dass in Kommunen grundsätzlich Tempo-30 gelten sollte, statt wie bislang 50 km/h Höchstgeschwindigkeit. „Wenn es niemanden stört oder gefährdet, ist Tempo 50 innerorts in Ordnung. Genauso, wie Tempo 30 angesagt ist, wo sich Anlieger gestört fühlen, der Platz knapp ist oder Kinder und Senioren Sicherheit brauchen“, antwortete Korte auf die Frage, ob er für eine generelle Einführung von Tempo-30 in den Kommunen ist.

Bei der größten Oppositionspartei, der CDU, sieht man das Ganze ähnlich. Tino Sorge, Abgeordneter für die Union aus dem Salzlandkreis, ist ebenfalls gegen eine generelle Reduzierung der innerörtlichen Höchstgeschwindigkeit. „Ein flächendeckendes Tempolimit von 30 wäre in Städten der völlig falsche Ansatz und auch nicht automatisch besser für das Klima. Pauschale Regeln helfen nicht, entscheidend sind immer der Verkehrsfluss und die Verkehrssicherheit vor Ort“, ließ der Rechtsanwalt mitteilten. Er begrüßt aber auch den Vorstoß, dass Kommunen künftig selbst entscheiden sollen, wo sie eine Tempo-30-Zone einführen wollen. „An gefährlichen Stellen wie vor Schulen, Kitas oder Kliniken sind Tempo-30-Zonen wichtig“, machte Sorge deutlich, dass er nicht grundsätzlich gegen Straßen mit reduzierter Höchstgeschwindigkeit ist.

Die regierende SPD begrüßt erwartungsgemäß den Vorschlag ihres Koalitionspartners. Der direkt gewählte Abgeordnete Martin Kröber will das Auto aber nicht gänzlich aus den Kommunen vertreiben. „Gerade in den ländlichen Regionen des Salzlandkreises wird das Auto auch in den kommenden Jahren wichtig bleiben. Auf den Hauptverkehrsstraßen in langgezogenen Ortschaften bleibt Tempo 50 km/h die richtige Wahl“, lässt Kröber durch einen Sprecher mitteilen. Gleichzeitig möchte er, dass Autos „auf dem Weg zum Bäcker oder Fleischer langsamer als 50 km/h fahren.“ Er wünscht sich, dass neben den Kommunen künftig auch Anwohner in solche Fragen mit einbezogen werden.

Während alle drei genannten Abgeordneten den Vorstoß aus dem Kabinett grundsätzlich begrüßen, ist der AfD-Abgeordnete Kay-Uwe Ziegler kritischer. „Die Einrichtung von Tempo-30-Zonen in Städten sollte sich vor allem an Aspekten der Verkehrssicherheit und einem ungehinderten Verkehrsfluss orientieren“, teilte der Abgeordnete mit. Er ist der Meinung, dass eine Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit keine positiven Auswirkungen auf die Umwelt hätte. „Einflüsse auf das Weltklima sind durch eine Tempodrosselung in Städten kaum erwartbar“, so Ziegler. Der Vorteil des motorisierten Individualverkehrs müsse erhalten bleiben, dies werde durch flächendeckendes Tempo-30 verhindert. Außerdem seien die Straßen in Deutschland für Tempo 50 gebaut worden.