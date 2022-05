Mehr Touristen nach Calbe - Aber wie? Über den Saaleradweg

Calbe - Mit millionenschwerem Aufwand soll in Calbe der durch die Stadt verlegte Saaleradweg ausgebaut werden. Fördermittel hat die Kommune dafür in Millionenhöhe eingeworben. Vorhandene Radwege sollen ausgebaut, innerstädtische Wege so hergerichtet werden, dass sie mit dem Fahrrad leichter zu bewältigen sind.