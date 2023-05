Mehrere Verletzte Feuerwehr evakuiert Bewohner in Schönebeck - Keller stehen in Flammen

Am Sonntagabend wurden rund 47 Feuerwehrkräfte der Feuerwehren in Schönebeck zu einem Kellerbrand gerufen. Ein Feuerwehrmann musste nach dem Einsatz in ein Krankenhaus gebracht werden.