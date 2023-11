Schönebeck - Mit einem Verkehrsschild „50“ beginnt beziehungsweise endet Schönebeck. So stellt sich die Situation derzeit an zwei Stellen in der Elbestadt dar. Wer aus Richtung des Tierparks Bierer Berg in die Stadt reinfahren will, erkennt möglicherweise lediglich einen Rahmen über dem Verkehrszeichen „50“. Dass dieses Verkehrszeichen aufgestellt wurde, ist wichtig. Denn ohne das Ortseingangsschild fehlt der Hinweis, ab diesem Punkt höchstens 50 Stundenkilometer zu fahren.

Auch an andere Stelle in Schönebeck fehlt das Ortseingangsschild beziehungsweise -ausgangsschild. Autofahrer, die auf der Eggersdorfer Straße entlang fahren, sehen auch hier lediglich eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Oder, wer die Stadt verlässt eine Aufhebung. An dieser Stelle fehlt zudem der Rahmen, in dem das Schild eingefügt ist. Bereits kurz nach dem Stadtfest ist dies einem Pendler aufgefallen. Auch in Calbe hatte unlängst ein Ortseingangsschild weniger.

Zuständig für die Beschilderung ist der Salzlandkreis. Der entsprechend zuständige Kreiswirtschaftsbetrieb (KWB) rechnet mit Kosten von rund 120 Euro pro Schild, die die Allgemeinheit trage.

„Ortstafeln sind wie Maskottchen, die vor allem vor Großveranstaltungen wie Festivals verschwinden. Dazu passt, dass es während der Corona-Pandemie so gut wie keine Vorkommnisse dieser Art gab“, gab Marko Jeschor von der Pressestelle des Salzlandkreises eine Vermutung des KWB weiter. Die Wiederbeschaffung und Beschilderung dauert nach Aussage Jeschors ungefähr sechs Wochen. In dieser Zeit machen die aufgestellten Verkehrszeichen auf die zulässige Geschwindigkeit innerorts aufmerksam.

Da der Verlust der Schilder nicht nur ein unnötiger Kostenfaktor ist, will Calbes Bürgermeister Sven Hause nun etwas dagegen unternehmen. „Wir schauen uns aktuell an, ob sich die Schilder anders befestigen lassen, um ein Abschrauben schwerer zu machen“, sagte er.

Gerade Ortschaften wie Wacken, wo einmal im Jahr ein großes Festival stattfindet, sind davon stark betroffen. Auch die zu Zerbst zählende Ortschaft Moritz hat häufiger mit solchen Diebstählen zu kämpfen.