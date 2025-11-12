Das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle zeigt in seiner neuen Sonderausstellung „Bronzerausch“ eine Fülle an Fundstücken und Objekten der Bronzezeit. Auch das Ringheiligtum Pömmelte ist stark vertreten.

Tierknochen sowie Schädel eines Kindes mit einem Lochbruch durch stumpfe Gewalt und einer Frau zwischen 30 und 40 Jahren mit Trümmerfrakturen und Bissspuren eines Raubtieres wurden bei Grabungen aus einem der Opferschächte bei Pömmelte geborgen.

Pömmelte/Halle. - Nicht nur die legendäre Himmelsscheibe von Nebra lohnt immer wieder einen Besuch im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle. Auch die neue Sonderausstellung „Bronzerausch“ zeigt eine Fülle an Fundstücken und Objekten der Bronzezeit. Dabei sind auch viele Fundstücke aus dem Ringheiligtum Pömmelte zu sehen.