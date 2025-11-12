Archäologie Menschenopfer oder Überfall? Funde aus Pömmelte in neuer Bronzezeit-Ausstellung
Das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle zeigt in seiner neuen Sonderausstellung „Bronzerausch“ eine Fülle an Fundstücken und Objekten der Bronzezeit. Auch das Ringheiligtum Pömmelte ist stark vertreten.
12.11.2025, 12:00
Pömmelte/Halle. - Nicht nur die legendäre Himmelsscheibe von Nebra lohnt immer wieder einen Besuch im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle. Auch die neue Sonderausstellung „Bronzerausch“ zeigt eine Fülle an Fundstücken und Objekten der Bronzezeit. Dabei sind auch viele Fundstücke aus dem Ringheiligtum Pömmelte zu sehen.