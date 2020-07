Ein 48-Jähriger aus Schönebeck ist während seiner laufenden Bewährung erneut mit Kinderpornos erwischt worden

Schönebeck l Er sei entsetzt gewesen, dass das Landgericht Magdeburg sein letztes Urteil nachträglich doch noch einmal auf Bewährung ausgesetzt hatte, sagte Strafrichter Eike Bruns am Amtsgericht Schönebeck beim mittlerweile vierten Prozess gegen einen 48-Jährigen wegen Kinderpornografie. Richter und Angeklagte kennen sich mittlerweile. In den vergangenen Jahren war der Beschuldigte bereits dreimal wegen des Besitzes und der Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie verurteilt worden. Zunächst zu einer Geldstrafe von 3000 Euro, dann zu einer Bewährungsstrafe von fünf Monaten.

Als der Mann noch unter laufender Bewährung erneut rückfällig wurde, hieß es schließlich zehn Monate Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Das Landgericht Magdeburg überprüfte das Urteil jedoch und wandelte es doch noch einmal in eine Bewährungsstrafe um. Die Kammer erkannte damals positive Tendenzen beim Angeklagten – obwohl dieser die Taten immer noch vehement leugnete. Richter Bruns konnte sich daher die eine oder andere spitze Bemerkung Richtung Landgericht Magdeburg nicht verkneifen.

Kinderpornos in der WhatsApp-Gruppe

Aufgeflogen war der Angeklagte, weil seine Kontaktdaten im Kurznachrichtenverlauf eines festgenommenen Pädophilen aus Niedersachsen auftauchten. Die Männer hatten sich kinderpornografisches Material per Mobiltelefon in einer WhatsApp-Gruppe geschickt. Dargestellt wurde der sexuelle Missbrauch von fünf- bis 15-jährigen Jungen. Die Aufnahmen sind so drastisch, dass die Öffentlichkeit und damit auch die Presse während der Begutachtung der Bilder im Gerichtssaal von der Verhandlung ausgeschlossen werden musste. Insgesamt elf Fotos hatte der Angeklagte nachweislich per Mobiltelefon weiterverbreitet.

Nachdem die WhatsApp-Gruppe aufgedeckt war, stürmte die Landesbereitschaftspolizei mit rund einem Dutzend Beamter in einem „schlagartigen Zugriff“, so der Durchsuchungsbericht, das Elternhaus des Angeklagten, in dem er damals lebte. Auf diese Weise sollte verhindert werden, dass der Angeklagte weiteres Beweismaterial zerstören konnte. Tatsächlich hatte die Polizei das Einfamilienhaus in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen des selben Tatvorwurfs durchsucht. Die Beamten beschlagnahmten alles, was als Speichermedium für Bilder infrage kommt: Computer, Festplatten, Mobiltelefone, USB-Sticks, CDs, Spielekonsolen und einen digitalen Bilderrahmen. Gefunden wurden mehr als 1000 Dateien mit strafrechtlich relevantem Material. Der Richter am Amtsgericht Schönebeck hatte dem Angeklagten bereits zu Prozessbeginn am Mittwoch deutlich gemacht, dass an einer Haftstrafe kein Weg mehr vorbeiführen würde. Allerdings könne der Beschuldigte selbst das Strafmaß durch ein Geständnis noch abmildern, so der Jurist. Und tatsächlich, nach einer Beratung mit seinem Anwalt räumte der Angeklagte die Taten, die er bedauern würde, zum ersten Mal ein. Er habe inzwischen eine Therapie begonnen und sei nach Bayern gezogen, um dort eine neue Arbeit anzutreten.

Mehrere Haftstrafen

Verurteilt wurde der Angeklagte wegen der vorherigen Straftaten zu insgesamt zwei Freiheitsstrafen über ein Jahr und vier Monate sowie ein Jahr und zehn Monate ohne Bewährung. Nach Angaben des Richters könnte das in der Praxis eine Strafzeit von insgesamt rund zwei Jahren ergeben. Der Richter wertete zwar das Geständnis positiv, sah aber ansonsten keine Anzeichen von Besserung bei dem Mann. Auch den Beginn einer Therapie bewertete der Jurist eher als taktisches Manöver vor der Gerichtsverhandlung.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Gesamtstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten gefordert. Der Verteidiger hatte sich für eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten ausgesprochen, die noch zur Bewährung ausgesetzt werden sollten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.