38-jähriger Schönebecker, der sich an Tochter vergangen hat, erhält Freiheitsstrafe. Täter zeigt während des Prozess Reue und Einsichtigkeit und gesteht.

Schönebeck/Magdeburg - Der Gerichtsprozess gegen einen 38-jährigen Schönebecker, der seine etwa einjährige Tochter sexuell missbraucht und kinderpornografische Fotos erstellt und verbreitet haben soll, ist im Magdeburger Landgericht fortgesetzt worden. Während des ersten Verhandlungstermins hatte der Angeklagte bereits alle 14 Anklagepunkte vollumfänglich eingeräumt (Volksstimme berichtete). Nun wurden Polizeibeamte als Zeugen vernommen.

So bestätigt ein 56-jähriger Mitarbeiter des Landeskriminalamtes (LKA), dass auf dem Smartphone des Angeklagten kinderpornografische Fotos gefunden worden sind. Weiterhin ließen sich Gegenstände wie eine Schrankwand und auch Textilien wie eine Decke auf den Missbrauchsbildern finden, die mit denen in der Wohnung des Angeklagten übereinstimmen, schildert der Kriminalbeamte dem Gericht.

Bevor eine weitere Polizistin als Zeugen vernommen wird, wirft Richterin Anne-Marie Seydell einen Blick in das Vorstrafenregister des Schönebeckers. Demnach ist der 38-Jährige bereits einschlägig vorbestraft. 2020 wurde gegen ihn ein Strafbefehl erlassen – wegen der Verbreitung und des Besitzes von kinderpornografischen Inhalten. Damals erhielt er eine achtmonatige Freiheitsstrafe, die für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde, trägt Richterin Seydell vor.

Polizistin berichtet von Gespräch mit Mutter

Im Anschluss wird eine 37-jährige Polizistin in den Zeugenstand gerufen, die die Mutter des missbrauchten Mädchens seinerzeit vernommen hatte. Die Zeugin gibt dem Gericht weider, was die Frau ihr gesagt hatte. „Der Angeklagte hatte der Kindsmutter versichert, dass er sich nicht an Kindern vergreifen werde (Anm. d. Red: Zum Zeitpunkt der Schwangerschaft mit dem Mädchen). Die Mutter hatte über die Vorstrafe wegen Kinderpornos Kenntnis). Er habe aus der Bewährungsstrafe gelernt“, berichtet die Polizistin.

Weiter liest Richterin Anne-Marie Seydell aus einem Brief, den der Angeklagte aus der Haft an die Kindsmutter geschrieben hatte. Darin gesteht der Angeklagte bereits die ihm vorgeworfenen Taten. „Leider sind das keine Missverständnisse. Ich habe mich von den falschen Leuten leiten lassen, die ich im Netz kennengelernt habe. Ich habe es zutiefst bereut danach“, liest Richterin Seydell vor. Damit ist die Beweisaufnahme abgeschlossen.

Im Plädoyer hebt der Staatsanwalt hervor, dass sich alle 14 Anklagepunkte gegen den Schönebecker bestätigt haben. Neben dem Geständnis habe man auch die Bilddateien auf dem Smartphone des Angeklagten sichergestellt. Zwar habe sich der Schönebecker geständig und reuevoll gezeigt, jedoch sei er auch einschlägig vorbestraft und stand unter Bewährung. Der Staatsanwalt fordert, den Mann zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Jahren und neun Monaten zu verurteilen.

Angemessene Strafegefordert

Der Verteidiger des Schönebeckers hebt hervor, dass sich der Angeklagte von Anfang an geständig zeigte und die Taten glaubhaft zutiefst bereue. Er stellt keinen konkreten Antrag zum Strafmaß. „Ich bitte das Gericht um eine dem Unrecht angemessene Strafe“, so der Rechtsanwalt. Der Angeklagte nutzt die ihm zustehenden letzten Worte für einen Satz: „Es tut mir alles sehr, sehr leid.“

Nach Beratung verkündet Richterin Seydell das Urteil. Angesichts der Vielfalt und der Vielzahl der vorgeworfenen Fälle – die sich auch bestätigt haben – verurteilt sie den Mann zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren. „Sie müssen jetzt aktiv in der Haft an sich arbeiten. Nehmen Sie alle Möglichkeiten wahr: Gespräche, Therapie, Seelsorge. Sie müssen lernen mit dieser Neigung umzugehen, damit so etwas nach Ihrer Entlassung nicht mehr passiert. Kein Kind soll mehr durch Sie geschädigt werden“, betont Anne-Marie Seydell.