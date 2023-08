Plötzky - Olaf Koch

Nach dem Umzug geht die Neupräsentation in der Heimatstube Plötzky voran. Das teilte Martin Kütz, Vorsitzender des Heimatvereins Plötzky Ostelbien, mit der jüngsten Ausgabe des „Plötzkyer Heimatboten“ der Volksstimme mit. Seit einiger Zeit hat der Verein den Nutzungsvertrag für die neue Heimatstube im Bürgerhaus Plötzky bekommen. „Damit ist nach geraumer und zum Teil entnervender Zeit wieder ein Meilenstein geschafft. Nun können wir auf den nächsten Meilenstein hinarbeiten – die Wiedereröffnung der Heimatstube Plötzky“, schreibt Kütz.

Leider haben sich demnach die Renovierungsarbeiten in den neuen Räumen als noch schwieriger erwiesen als es die Mitglieder gedacht hätten. „Wir waren wieder einmalzu optimistisch. Aber es geht voran“, teilt der Vereinsvorsitzende mit. Auch der neue Außenbereich nehme langsam Konturen an. Die Aufstellflächen für der Mühlenmodelle und andere Exponate sind mit Bruchsteinen markiert. Der Rasen wird gemäht, Bänke sind aufgestellt, die Aufstellung von Maschinen wird vorbereitet. „Daher sind wir guter Hoffnung, dass wir eine Teileröffnung unserer neuen Heimatstube im Laufe des Sommers schaffen, vielleicht sogar im Rahmen einer größeren Veranstaltung“, hofft der Heimatverein.

Wie Martin Kütz mit einem Lächeln berichtet, habe er aus „zuverlässigen Quellen“ erfahren, dass es im Laufe des Sommers zu einem kleinen Dorffest kommen könne. Das würde für die Wiedereröffnung der Heimatstube ein schöner Rahmen sein.

Neues Schaufenster

Mit dem neuen Standort der Heimatstube gibt es nun auch eine Stelle, an der Heimatverein seine Mitglieder und Freunde über Aktuelles informieren könne. In unmittelbarer Nähe zum Haupteingang des Bürgerhauses ist ein kleines Schaufenster direkt neben dem Schaukasten des Ortsbürgermeisters eingerichtet. „Wer wissen will, ob es etwas Neuesoder Aktuelles gibt, sollte einfach da vorbeischauen.“ Den Heimatverein finden Interessierte auch auf Instagram und bei Facebook – einfach mal mit#heimatvereinploetzky auf die Suche gehen, so Kütz.

Heimatbote nicht kostenlos

Er kann aber nicht nur Gutes berichten. Mit der 11. Ausgabe des „Plötzkyer Heimatboten“ wird eine schmerzliche Veränderung vorgenommen. Bisher konnten die Herausgeber des kleines Heftes etliche Exemplare an Nichtmitglieder des Heimatvereins kostenlos abgeben. „Leider muss der Heimatverein nach dem Umzug der Heimatstube ins Bürgerhaus Plötzky etwas knausriger werden, denn die Stadt Schönebeck stellt uns die Räume für die neue Heimatstube nicht mehr kostenfrei zur Verfügung, wie es für die alte Heimatstube der Fall war“, moniert der Vorsitzende.

Damit muss der Heimatverein nicht nur seine Mitgliedsbeiträge erhöhen, sondern auch den „Heimatboten“ zukünftig verkaufen. Leser, die nicht Mitglied im Heimatverein sind, müssen nun für ein Exemplar 1,50 Euro bezahlen. Alle unsere Leser, so Kütz, die nun „zur Kasse gebeten“ werden, bittet er um Verständnis und auch darum, den Verein weiterhin treu zu bleiben. „Es gibt allerdings eine Möglichkeit, den ’Heimatboten’ weiterhin kostenfrei zu erhalten: indem man nämlich Mitglied im Verein wird“, schlägt der Vereinsvorsitzende vor.

Und schließlich: Auch wenn die Heimatstube Plötzky noch nicht wieder geöffnet hat, so lebt und läuft die ortskundliche Sammlung weiter und werde laufend durch ergänzt, insbesondere im Bereich des Archivs. Wenn jemand alte Haushaltsgeräte, altes Werkzeug oder kleine Maschinen hat und das abgeben möchte, möge er sich beim Verein melden. Besonders interessiert sind die Mitglieder an Kinderspielzeug und alten Schreibgeräten (Bleistifte,Kugelschreiber, Füllfederhalter). „Alles, was 20 Jahre und älter ist, macht uns neugierig“, verrät Martin Kütz.

Er weist an dieser Stelle noch einmal auf die Plötzkyer Schulchronik von Angelika Neumann hin. Das Buch kann unter anderem direkt beim Heimatverein erworben werden (27,50 Euro). Und: Ein neues Buch des Heimatvereins ist in Vorbereitung. Das Buch „Kirche Kloster Kinder“ wird in Kürze erscheinen.