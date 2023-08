Seit Kurzem ist der Radweg auf der Geschwister-Scholl-Straße wieder befahrbar. Ein gutes Zeichen für alle Radler in der Elbestadt. Doch dass es auch noch viel zu verbessern gibt, weiß Andreas Zierau. Er ist seit vielen Jahren mit seinem Rad in Schönebeck unterwegs.

Schönebeck - Eins möchte Andreas Zierau, passionierter Radfahrer aus Schönebeck, vor Beginn einer Radtour gleich sagen: Er will nicht nur meckern. „Man kann jetzt auf den ehemaligen Kolonistenstraßen eine Runde durch die Stadt fahren. Das ist gut“, so Zierau. Der 60-jährige Schönebecker fährt täglich mehrere Kilometer mit dem Rad durch die Stadt. Da erlebt er immer wieder Dinge, die es Radfahrern nicht einfach machen. Die Klimamanagerin Schönebecks will den Anteil am Radverkehr erhöhen.