Die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck feiert ihr 75-jähriges Bestehen. Bei einem Orchester wird das natürlich musikalisch zelebriert. Daher findet am Sonnabend, 1. April, um 19.30 Uhr im Dr.-Tolberg-Saal ein Jubiläumskonzert statt. Kurzentschlossene können auch an der Abendkasse noch Tickets erwerben. Auch für den Auftritt am Freitag im Tolberg-Saal, wo Mozart und Haydn auf Schlagzeugspiel treffen, gibt es noch Karten an der Abendkasse.

Foto: Robert Jentzsch