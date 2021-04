Mittelstrass will Bürgermeisterin in Calbe werden

Neben Amtsinhaber Sven Hause will auch Maria Mittelstrass das Amt als Bürgermeister für sich gewinnen. Die Wahlen finden parallel zu den Landtagswahlen am 06. Juni statt.

Calbe. Maria Mittelstrass will Bürgermeisterin der Stadt Calbe werden. Da teilten die Freien Wähler Kreisvereinigung Salzlandkreis gestern der Volksstimme mit. Die Wahl zum Bürgermeister steht am 6. Juni mit der Landtagswahl an.

In einer Vorstandssitzung in Form einer Telefonkonferenz wurde Mittelstrass einstimmig als Kandidatin vorgeschlagen und bei einer Mitgliederversammlung durch einstimmiges Votum der stimmberechtigen Mitglieder nominiert.

Maria Mittelstrass ist schon seit 2019 kommunalpolitisch aktiv tätig. Sie ist Ortschaftsrätin in der Ortschaft Schwarz. Sie hat nicht nur ein Studium der Rechtswissenschaften abgeschlossen, sondern daneben auch noch in Wirtschaftsrecht.

In ihrem Wahlprogramm steht sie unter anderem für mehr Bürgernähe und mehr Mitbestimmung der Bürger am politischen Leben, gesellschaftlichem Zusammenhalt und sachbezogenes und ethisches Handeln. Eigenen Angaben nach möchte Maria Mittelstrass das verloren gegangene Vertrauen der Bürger in ihrer Heimatstadt zurückgewinnen und wieder mehr Demokratie leben. Dazu gehören auch gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land sowie bezahlbarer Wohnraum ohne Mietendeckel.

Damit hat Amtsinhaber Sven Hause nun eine erste Gegenkandidatin.