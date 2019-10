Der Ranieser Ortschaftsrat hat einen Vorschlag erarbeitet, wie Ostelbien mit einbezogen werden könnte.

Ranies l Christian Schlitzberger möchte eine Diskussion anregen. Eine, die den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) mittel- und langfristig attraktiver machen könne. Eine, die dazu beitragen könne, dass die Stadtbusse mehr genutzt werden. „Aus meiner Sicht ist dieses Thema im Rahmen der Diskussion zum Klimaschutz und zur Reduzierung der CO2-Emissionen hoch aktuell: Zumindest in der Bundespolitik wird ja gerade intensiv darüber diskutiert, wie man den ÖPNV besser fördern und attraktiver gestalten kann. Dies kann mittelfristig zu neuen finanziellen Spielräumen und Anreizen führen, welche es dann lokal in Schönebeck zu nutzen gilt“, so der Ranieser Ortschaftsrat und bringt in diesem Zusammenhang auch die aktuelle Diskussion auf Landesebene zum Azubi-Ticket an.

Idee: Gedachte Acht mit einem Knotenpunkt

Sein Vorschlag ist es, die Stadtbuslinie auf Ostelbien auszuweiten (Grafik). Diese sowie die Linie 137 könnten zu einer Ringlinie in Form einer gedachten Acht mit einem zentralen Knoten-/Umsteigepunkt zusammengelegt und zeitgleich durch zwei Busse in entgegen gesetzter Richtung auf der Acht fahrend bedient werden. Berücksichtigt sind auf ostelbischer Seite Grünewalde, Elbenau, Plötzky, das Naherholungsgebiet (Stichwort Bäderbus), Pretzien und Ranies sowie im Stadtgebiet zum Beispiel Bahnhof, Busbahnhof, Krankenhaus Köthener Straße, Einkaufsmöglichkeiten und die Gewerbegebiete Am Stremsgraben und Barbyer Straße. So wären Ziele innerhalb der Stadt von Ostelbien aus ohne Umsteigen und in einer kürzeren Fahrzeit zu erreichen. „Werden die Fahrzeuge der heutigen Linien 130 A/B und 137 verwendet, ließen sich in den Hauptzeiten gegebenenfalls Taktzeiten im gegenläufigen Verkehr von etwa 45 Minuten erzielen“, schlussfolgert er.

Potenzielle Nutzer wären dann, ist Christian Schlitzberger überzeugt, auch Berufstätige – wenn die Zeiten attraktiver wären. Zum Beispiel in Schönebeck bei Ankunft gegen 6.45, 7.45 und 8.45 Uhr sowie Abfahrt ab 16.15 bis 20.15 Uhr im Stundentakt. „Die Kopplung mit den Fahrzeiten der Nahverkehrszüge in Schönebeck macht natürlich weiterhin Sinn.“

Dass seine Vorstellungen nicht sofort umgesetzt werden können, sei ihm klar, betont der Ranieser. Doch Themen wie Streckenführungen in den Gewerbegebieten, Ankunfts- und Abfahrtszeiten, Maßnahmen zum besseren Auslasten der Linien durch Berufstätige mit Job- oder Azubi-Tickets sowie Werbung in den Unternehmen, Geschäften und Verwaltungen sollten diskutiert werden. Etwa mit dem Wirtschaftsrat, zum Beispiel in der städtischen Arbeitsgruppe Verkehr, findet er.

Im KVG-Netz gibt es nur eine Ringlinie

Bill Bank, Sprecher und Leiter Verkehrsplanung der Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH (KVG), steht dem Vorschlag von Christian Schlitzberger skeptisch gegenüber. „Grundsätzlich haben Ringlinien immer den Nachteil, dass Verkehrsbedürfnisse innerhalb des Ringes nur in einer Richtung befriedigt werden“, schickt er vorweg. Wenn der ostelbische Ring zum Beispiel nur im Uhrzeigersinn bedient werden würde, müssten die Schulkinder aus Ranies morgens erst nach Schönebeck fahren, um dann bei der nächsten Runde weiter zur Grundschule nach Plötzky zu fahren. (Derzeit fährt erst ein Bus die Ranieser Kinder nach Schönebeck, kommt zurück und fährt dann die Ranieser Kinder nach Plötzky, Anm. der Redaktion).

Für den zeitgleichen Einsatz von zwei Bussen auf jedem Teil der Acht – in Summe also vier, wodurch dann beide Richtungen bedient werden könnten – sei keinesfalls genügend Fahrgastpotenzial vorhanden. Würden die komplette Acht von nur zwei Bussen bedient wären, könne der Schulverkehr nicht abgesichert werden.

„In unserem Netz ist nur die Linie 133 (Schönebeck – Welsleben – Biere – Schönebeck) eine Ringlinie, die sich in dieser Form allerdings seit Jahren bewährt hat“, betont Bank.

Grundsätzlich müsse auch nicht jeder Teil einer Stadt zwangsweise von einer Stadtbuslinie bedient werden. So gebe es auch keine Direktverbindungen zwischen allen Stadtteilen, so auch nicht zwischen Felgeleben und Salzelmen. Der Knotenpunkt Busbahnhof beziehungsweise Bahnhof sei in Schönebeck ein günstiger Umsteigepunkt.

Würde ein starrer Einstundentakt gelten, würde das Probleme für viele Schüler wie längere Wartezeiten mit sich bringen, da die Stundenstaffelung der Schulen nahezu nirgends einem reinen 60-Minuten-Raster entspreche, merkt Bill Bank an. Dies zeige sich deutlich an den derzeitigen Abfahrten der Linie 137 vom Bahnhof in Richtung Ranies um 12.49, 13.39 und 14.29 Uhr. „Wir denken, dass die Bedienung der ostelbischen Schönebecker Gebiete mit der Linie 137 in der Form, wie er derzeit erfolgt, die Nachfrage gut abdeckt“, befindet Bill Bank.

Christian Schlitzberger bleibt bei seiner Anregung – auch wenn er die Argumente der KVG kennt. Er wolle Denkansätze geben, die es langfristig zu überlegen gilt. „Es geht mir vor allem darum, das Angebot attraktiver zu gestalten und neue Fahrgäste zu gewinnen“, betont er.