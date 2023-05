Veranstaltung Modenschau: Schönebecks Kleidung im Wandel von 800 Jahren

Politisch und historisch hat sich in 800 Jahren vieles ereignet. Auch kulturell gab es viele Wandlungen und Veränderungen. Deutlich wird dies in der Welt der Mode. Das Industrie- und Kunstmuseum Schönebeck wird anläßlich des 800-jährigen Bestehens in einer Modenschau aufzeigen, wie sich die Schönebecker kleideten.