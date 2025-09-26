Seit fast fünf Jahren wird nahezu jeden Montag auf dem Schönebecker Marktplatz demonstriert. Wofür und wogegen demonstrieren die Teilnehmer nach dem Ende der Pandemie und staatlicher Coronamaßnahmen?

Montagsdemo in Schönebeck: Zwischen dem Wunsch nach Frieden und Schwurbelei

Seit fast fünf Jahren finden immer noch fast jeden Montag Demonstrationen auf dem Marktplatz in Schönebeck statt. Die Anzahl der Teilnehmer ist dabei überschaubar geworden.

Schönebeck. - Die Corona-Pandemie ist seit mehr als zwei Jahren vorbei. Begriffe wie Lockdown oder Inzidenz sind aus dem Alltag der Menschen verschwunden. Die teils weitreichenden Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 sind inzwischen alle längst aufgehoben. Geblieben sind die sogenannten Montags-Demos, die ihren Ursprung im Protest gegen die staatlich angeordneten Beschränkungen hatten. Noch immer versammeln sich nahezu jeden Montag Demonstranten auf dem Markt in Schönebeck.