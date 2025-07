Die Bühne im Schlosspark, auf der das heitere Theaterstück gespielt werden soll, wurde vom Sturm in Barby beschädigt. Doch die Komödianten sind überzeugt: „Wir schaffen das!“ Am 23. August ist die Premiere für „Mord in Aspik“.

„Mord in Aspik“ am Prinzeßchen: Barbyer Theaterteam gibt nicht auf

Barby/TLI. - In etwa sechs Wochen soll sich im Schlosspark der Elbestadt erstmals der Vorhang für die diesjährige Komödie am Prinzeßchen heben. Das Ensemble unter Leitung von Regisseur Stephan Wapenhans präsentiert ab 23. August „Mord in Aspik“ aus der Feder von Christa Margret Rieken. Acht Vorstellungen sind geplant – diesmal noch näher dran am namensgebenden Wehrturm, dem „Prinzeßchen“.